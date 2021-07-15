ФинмаркетИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году до 81,5 млн тоннFINMARKET.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году сразу на 2 млн тонн, с 83,5 млн до 81,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.ФинмаркетТем не менее год должен выдаться урожайным.REGNUMПо данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, к 14 июля РФ собрала 14,9 млн тонн зерна, в том числе 10,6 млн тонн пшеницы.ФинмаркетМинсельхоз прогнозирует сбор пшеницы в этом году в 80,7 млн тонн.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссийские аналитики продолжают снижать прогнозы валового сбора пшеницыЗерно Он-Лайнвчера в 10:30ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году до 81,5 млн тоннФинмаркетвчера в 08:01Урожай зерна в 2021 году может составить 126 млн тоннАгробук14 июля в 07:44В Гидрометцентре спрогнозировали высокий урожай зерновыхREGNUM13 июля в 06:46Показать ещёОценитьПоделиться