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ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году до 81,5 млн тонн

FINMARKET.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году сразу на 2 млн тонн, с 83,5 млн до 81,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Финмаркет
Тем не менее год должен выдаться урожайным.
REGNUM
По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, к 14 июля РФ собрала 14,9 млн тонн зерна, в том числе 10,6 млн тонн пшеницы.
Финмаркет
Минсельхоз прогнозирует сбор пшеницы в этом году в 80,7 млн тонн.
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