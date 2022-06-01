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IKEA изменила график работы отделов обмена и возврата в России

1 июня в магазинах компании IKEA, временно приостановившей продажи в России, откроются отделы обмена и возврата, сообщила
 компания на своем сайте.
Lenta.ru
Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени, — говорится в сообщении.
News.ru
На сайте сети мебельных магазинов IKEA появилась новость об изменении графика работы отделов возврата и обмена товаров.
Сенсаций.Нет
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основанная в 1943 году в Швеции.
РБК

Подробнее о событии

Магазины IKEA открылись в России для обмена и возврата товаров
Московский Комсомолец Питер07:13
IKEA открывает с 1 июня отделы обмена и возврата товаров
Neva.Today05:34
В российских магазинах IKEA с 1 июня открылись отделы обмена и возврата товаров
Lenta.ru04:20
IKEA откроет отделы обмена и возврата в российских магазинах
Рамблер02:00
Отделы обмена и возврата в магазинах IKEA с 1 июня будут работать по новому графику
Говорит Москвавчера в 11:16
IKEA рассказала об изменении графика работы с 1 июня в России, но есть нюансы
Мойка78вчера в 07:05
С 1 июня магазины IKEA начнут работать по новому расписанию
Infopro5430 мая в 01:06

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