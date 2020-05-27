Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceIKEA объяснила разницу цен на товары в России и на Украине

Шведский ритейлер мебели и товаров для дома IKEA объяснил, почему цена товаров в украинских магазинах выше, чем в российских. Об этом сообщило издание The Page со ссылкой на украинскую пресс-службу компании.
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В IKEA объяснили разницу цен в России и на Украине

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REGNUM 09:55
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Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
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«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
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