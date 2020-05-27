Общество
Газета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
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IKEA объяснила разницу цен на товары в российских и украинских магазинах
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IKEA объяснила, почему продает свои товары украинцам дороже, чем россиянам
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