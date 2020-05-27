Экономика
Газета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Хоккей
КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона
Следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге предварительно начнется 2 сентября нынешнего года.
Интерфакс-Спорт 10:00
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Здоровье
Более тысячи саратовцев лечатся в больницах от пневмонии, 53 – на ИВЛ
На продолжающемся заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, что в больницы за сутки поступили 80 человек, а 81 - выздоровели.
Взгляд-инфо 13:12
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами
Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Происшествия
Прокуратура не утвердила обвинение по делу экс-главы НПО им. Лавочкина
Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и адвоката Игоря Третьякова о хищении 300 млн рублей, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Алексей Коврижкин.
Взгляд.ру 03:35
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Общество
Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах
Источники агентства отметили, что в марте перелетов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше (порядка 250), но тогда туристы в основном возвращались на родину, где только начали выявлять первые случаи заражения коронавирусом, которые оказались завозными.
Lenta.ru 13:20
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
Игры
Ubisoft проводит бесплатные выходные в Far Cry 5
Ubisoft предлагает тем, кто до сих пор не расправился с опасным религиозным культом в американской глубинке, познакомиться с боевиком Far Cry 5. В игре впервые пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 12:53
Авто
Новый Haval H6 показали на рендерах
Портал «Колеса.ру» создал рендеры обновленного кроссовера Haval H6, который совсем недавно предстал на патентных изображениях.
CarsWeek.ru 10:15
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 13:57
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Авто
В производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
По сообщениям издания speedme.ru, иосударственный Фонд развития промышленности (ФРП) направит средства тольяттинской фирме "Рулевые системы" на реализацию крупного инвестпроекта — локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
SpeedMe 25 мая в 06:51
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Авто
BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»
Екатеринбург, 27 мая 2020, 17:55 — REGNUM Уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на складе сети «Красное и белое» возбуждено следователями в Свердловской области.
REGNUM 10:55
Политика
Варшава просчиталась с русофобий – польский эксперт
Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM 13:28
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05