Общество

Газета.RuГазета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

В IKEA объяснили разницу цен в России и на Украине

Москва 2404:25

IKEA объяснила разницу в ценах на товары в России и на Украине

REGNUM03:33

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Газета.Ru01:46

IKEA назвала причину повышенных цен на Украине

Телеканал 360°03:11

IKEA объяснила разницу цен на товары в российских и украинских магазинах

Lenta.ru00:52

IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

Известия00:21

IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам

РИА Новостивчера в 22:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
933
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
2,9K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
47
Здоровье

Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края

Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
Business Class (Пермь) 00:05
11
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
6
Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
24
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
128
Армия и оружие

Обнародованы уникальные данные о советских и иностранных танках

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) предоставило музею «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») уникальную историческую документацию о советских и иностранных танках, сообщает пресс-служба концерна.
Live24 04:30
1
Авто

Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus

Немецкая компания определилась с датой дебюта нового бюджетного кроссовера Nivus, который предназначен для стран Латинской Америки.
SpeedMe вчера в 05:05
2
Игры

Вышел фильм о разработке игр Dishonored, Prey и Half-Life 2: Episode 4

REGNUM вчера в 15:11
2
Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:33
74
Наука

Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Lenta.ru вчера в 20:28
7
Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
3
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
239
Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
736
Транспорт

Движение открывается

Курсирование пассажирских поездов между Латвией, Литвой и Эстонией возобновляется с 15 мая.
Гудок 25 мая в 19:00
1
Кино

Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи

Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино.
Газета.Ru 03:58
8
Экономика

Цены на новостройки в мае выросли в 62 городах России

Стоимость 1 кв. м на рынке новостроек России в среднем увеличилась на 2,3% за май 2020 года, при этом рост зафиксирован в 62 городах.
ТАСС 03:08
Общество

Аэропорт Внуково приступил к поэтапному снятию режима ограничений

Столичный аэропорт Внуково приступил к поэтапному снятию режима ограничений, который был введен из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 02:50
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы

Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
16
Политика

Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое

Под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям, появилась автоматическая отметка, призывающая пользователей проверить факты.
РИА Новости вчера в 18:35
32
Футбол

«Бавария» победила «Боруссию» и почти стала чемпионом Германии

«Бавария» на выезде победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0 и оторвалась от нее на семь очков.
МК-Спорт вчера в 16:58
Футбол

Второй игрок «Рубина» заразился коронавирусом

Тест защитника казанского "Рубина" Николая Полякова на коронавирус показал положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 04:05
Общество

В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов

С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
456
Общество

Коронавирус выявили еще у 2140 человек в Москве

В столице за последние сутки выявили 2140 новых случаев коронавируса.
Вечерняя Москва 03:36
Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
Наука

Выявлена причина осложнений от коронавируса

Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
Live24 02:27
6
Происшествия

Жители Лугового остались без света из-за аварии на сетях

Жители ЖК «Луговое» в посёлке Маркова Иркутского района днём 27 мая остались без света из-за аварии на электросетях, сообщается на странице «Иркутской электросетевой компании» в Instagram. аварийное отключение электроэнергии произошло в 14.30.
ИрСити 04:28
Гаджеты

Xiaomi прекратит производство 4G-смартфонов к концу 2020 года

По словам Лэй Цзюня, к концу этого года Xiaomi прекратит производство смартфонов 4G для своей страны.
ITZine.ru 02:33
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное