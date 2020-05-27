Общество

Газета.RuГазета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
Читать в источнике
Комментировать124

Подробнее о событии

В IKEA объяснили разницу цен в России и на Украине

Москва 2404:25

IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

Известия00:21

IKEA назвала причину повышенных цен на Украине

Телеканал 360°03:11

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Газета.Ru01:46

IKEA объяснила разницу цен на товары в российских и украинских магазинах

Lenta.ru00:52

IKEA объяснила разницу в ценах на товары в России и на Украине

REGNUM03:33

IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам

РИА Новостивчера в 22:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Футбол

Новым руководителем «Торпедо» станет Денис Маслов

Как стало известно «Чемпионату», после ухода Елены Еленцевой с должности президента «Торпедо» главный руководящий пост в клубе займёт Денис Маслов.
Чемпионат 25 мая в 11:25
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
33
Политика

Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ

Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
33
Футбол

«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

Vprognoze.ru вчера в 15:47
Общество

Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

Некоторым категориям граждан на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки.
Эхо Москвы 05:32
Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
570
Авто

Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
19
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Шоу-бизнес

Family look: Петросян выложил первое совместное фото с Брухуновой

74-летний юморист Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой Татьяной Брухуновой.
Национальная служба новостей 25 мая в 05:28
56
Здоровье

Чайка заявил о необходимости управленческих решений в Дагестане

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка заявил о необходимости принимать управленческие решения на местах после информации о том, что медучреждения в Дагестане становятся источником заражения COVID-19, сообщает пресс-служба полпредства.
РИА Новости 05:09
Общество

Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете

Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.
Известия 06:27
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
6K
Интернет

Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового

Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
CNews 05:53
Кино

«Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом

Газета.Ru 05:10
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
555
Путешествия

В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
257
Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Политика

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
1
Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов.
ПРАЙМ 01:05
Шоу-бизнес

Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле

Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
39
Космос

Предложен новый способ борьбы с космическим мусором

Авторы нового исследования предложили необычный способ борьбы с космическим мусором.
Ридус вчера в 05:08
1
Шоу-бизнес

Названа причина развода Гагариной

Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
1
Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
46
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
1,4K
Происшествия

Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм

Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
ТАСС 02:59
15
Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
746
Армия и оружие

Первый пуск подводного беспилотника «Посейдон» запланирован на осень

Собеседник информагентства рассказал, что пуск состоится с борта атомной субмарины «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников.
Слово и Дело вчера в 02:36
510
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley

Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской "дочки" банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации.
Вести.Ru 06:01
1
Политика

Президент назначил даты Парада Победы и шествия «Бессмертного полка»

Посвященный 75-летию Победы военный парад пройдет 24 июня на Красной площади в Москве, а также в других городах России.
Взгляд-инфо вчера в 08:39
58
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное