Экономика
Газета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
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Кино
«Завораживающий абсурд»: первые отзывы критиков на сериал «Космические войска»
В сети появились первые отзывы на «Космические войска» — новый сериал одного из создателей культового американского «Офиса».
Киноафиша России 05:20
Авто
BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Общество
Суд в Элисте прекратил дело о клевете против Елены Батуриной
Коммерсантъ 06:44
Биатлон
В Минспорте обсудили тренеров сборной России
Только что были в Минспорте и обсуждали все текущие моменты.
Спорт день за днем вчера в 11:45
Футбол
ЦСКА разрешили возобновить тренировки в Ватутиниках
Как стало известно «СЭ», сегодня ЦСКА получил разрешение от столичных властей и Роспотребнадзора на начало тренировок в Ватутиниках — они находятся на территории Новой Москвы.
Спорт-Экспресс 05:44
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Общество
Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области
Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Край направил на поддержку жителей и бизнеса 18,5 млрд рублей
Поддержка населения и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии достигла 18,5 млрд рублей.
Власть Советов 08:20
Политика
В Погранслужбе заявили о беспрецедентных мерах на границах России
«Масштабное распространение коронавирусной инфекции, приведшее к обострению эпидемиологической обстановки во многих странах мира, потребовало принятия беспрецедентных мер по регулированию и контролю трансграничного перемещения людей и мобилизации усилий государства и общества на устранение последствий пандемии», — цитирует его ТАСС.
Известия 09:05
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Кино
Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»
Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца
Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной валюты
Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем иностранной валюты. Такие данные следуют из статистики Центрального Банка РФ.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:19
Наука
Определены новые функции окраски гадюк
Evo-rus.com вчера в 14:35
Здоровье
«Заболевшие» коронавирусом медики Родниковской ЦРБ оказались здоровыми
Медики Родниковской ЦРБ, у которых ранее тестированием были выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией, оказались здоровыми.
Ивановские новости 07:00
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 25 мая в 06:00
Кино
Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети
Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04