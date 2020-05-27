Общество
Газета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
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Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета вчера в 05:12
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал скоро объявить о жестких мерах, которые США могут принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 00:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь чем позже человек заразится им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru вчера в 21:42
Общество
В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей
Число новых заболевших не превышает 9 тыс. человек четвертый день подряд.
РБК 04:07
Общество
Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа.
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
РИА Новости 04:58
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском 03:34
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Шоу-бизнес
Возлюбленную Нагиева из «Кухни» не узнали на фото с мужем
В сериале девушка сыграла роль стервочки Фото: кадр из сериала "Кухня" 25 мая у ее супруга был день рождения, и она выложила фотографию с нежным поцелуем, которую они однажды сделали на Шри-Ланке.
Комсомольская правда вчера в 04:41
Культура
Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны
Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
Ревизор.ру 25 мая в 11:03
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Общество
Названа повышающая риск заражения коронавирусом погода
Более половины случаев заражения коронавирусом произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Shraibikus News 02:13
Политика
Голосование по Конституции может пройти в июле
Голосование по поправкам к Конституции РФ может состояться в первой половине июля 2020 года.
Политсовет 02:06
Здоровье
Суд оштрафовал ЦГКБ №1 из-за вспышки коронавируса
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал ЦГКБ № 1 виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
РБК Екатеринбург 02:13
Происшествия
Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями
В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.
ZAB.RU вчера в 23:08
Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
Технологии
Microsoft: Самое крупное обновление Windows 10 не имеет проблем
Компания Microsoft собирается выпустить самое крупное обновление Windows 10 за этот год.
Актуальные Новости 03:11
Общество
Forbes рассказал о письме «крабового короля» Кана Бастрыкину
В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.
Коммерсантъ 04:01
Общество
Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области
Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы.
Evo-rus.com 02:35
Футбол
У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус
Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ 04:49
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU 25 мая в 02:08
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
Игры
The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня
Google объявила, что The Elder Scrolls Online пополнит библиотеку Stadia уже 16 июня.
Игромания.ру 02:58