Общество
Газета.RuIKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине.
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Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Здоровье
235 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
На 27 мая в Свердловской области у 4 425 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:50
Футбол
«Ньюкасл» начал переговоры с «Барселоной» по Коутиньо
По данным из СМИ, полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Англии.
Soccer.ru 03:08
Армия и оружие
В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Хоккей
Стал известен формат возобновления НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд.
Lenta.ru 06:19
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 25 мая в 12:32
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Авто
Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России
Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 05:18
Политика
Шрёдер назвал «карликом» посла Украины и отверг его критику
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер напомнил, что считает бессмысленными санкции в условиях глобального кризиса, и добавил, что критика посла Украины на этот счет никого не интересует.
ТАСС 04:11
Политика
Пивоваров назначен на новую должность в правительстве
Депутаты Саратовской областной думы на заседании регионального парламента 27 мая обсудили кандидатуру вице-губернатора Игоря Пивоварова на новую должность - вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора.
Регион 64 03:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ 03:22
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Первая модель CheryExeed — среднеразмерный кроссовер TXL — должна выйти на наш рынок этим летом, а в следующем году в России появится флагман бренда, полноразмерный кроссовер VX.
Автоновости дня 25 мая в 08:07
Кино
Фильм российского продюсера получил две номинации на «Эмми»
Одним из продюсеров фильма стал российский предприниматель Сергей Саркисов.
Газета.Ru 06:10
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
Здоровье
Еще в одном поселке Нижегородской области сняли карантин
Еще в одном населенном пункте Нижегородской области снят карантин по коронавирусу.
В Городе N 02:57
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Культура
Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны
Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
Ревизор.ру 25 мая в 11:03
Футбол
«Уфа» подтвердила переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами.
Газета.Ru 06:02
Общество
Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3,5 тысячи
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 3 506 человек.
ЮГ Times 04:19
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество
Власти Ростова анонсировали новый этап снятия ограничений
В Ростове анонсировали очередной этап снятия ограничений.
1rnd.ru 02:59