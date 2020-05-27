Экономика

REGNUMREGNUMIKEA объяснила разницу в ценах на товары в России и на Украине

Киев, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Шведская компания IKEA — крупнейший в мире ретейлер мебели и товаров для дома — предлагает потребителям на Украине и в России одни и те же товары, но по разным ценам. Об этом сообщает издание The Page.
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