Общество

РБКРБКIKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.
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с чего всё началось

IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

Магазин IKEA объявил об обстановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое» — Suum cuique. Сейчас эта латинская фраза ассоциируется с нацистами — она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.
Телеканал 360°10:26

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IKEA извинилась за «нацистский» слоган

РИА Новости10:48

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

РБК12:05

IKEA прекратила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

Ведомости10:53

IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

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ТАСС12:49

IKEA остановит рекламную кампанию на фоне критики Милонова

Rambler News Service09:30

В.Милонов назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое» некорректным и призвал не использовать его

Агентство Москва05:39
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Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
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Медики предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах

Медики предупредили. что проживание в однокомнатных квартирах может быть опасно для здоровья.
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Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

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Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

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Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
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Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

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