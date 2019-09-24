Магазин IKEA объявил об обстановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое» — Suum cuique. Сейчас эта латинская фраза ассоциируется с нацистами — она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.

с чего всё началось

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

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