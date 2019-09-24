Общество

РБКРБКIKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.
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с чего всё началось

IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

Магазин IKEA объявил об обстановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое» — Suum cuique. Сейчас эта латинская фраза ассоциируется с нацистами — она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.
Телеканал 360°10:26

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IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

Телеканал 360°10:26

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

РБК12:05

IKEA прекратила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

Ведомости10:53

ИКЕА приостанавливает рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

ТАСС12:49

IKEA извинилась за «нацистский» слоган

РИА Новости10:48

IKEA остановит рекламную кампанию на фоне критики Милонова

Rambler News Service09:30

В.Милонов назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое» некорректным и призвал не использовать его

Агентство Москва05:39
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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