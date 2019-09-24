Общество
РБКIKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.
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с чего всё началось
Магазин IKEA объявил об обстановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое» — Suum cuique. Сейчас эта латинская фраза ассоциируется с нацистами — она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.Телеканал 360°10:26
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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