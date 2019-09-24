Общество
РБКIKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.
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с чего всё началось
Магазин IKEA объявил об обстановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое» — Suum cuique. Сейчас эта латинская фраза ассоциируется с нацистами — она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.Телеканал 360°10:26
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Появились официальные изображения Samsung Galaxy A70s
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В Россию вернулись доступные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
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Газета DAILY вчера в 15:38
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
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Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
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РИА Новости 15:40
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
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RT на русском 16:36
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
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HellRaisers подписали микс Ильи «Alohadance» Коробкина United.
Cyber.sports.ru 13:49
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Музыка
В Москве стартует национальный отбор на «Детское Евровидение»
В Москве 24 сентября стартует национальный отбор на «Детское Евровидение». Конкурс пройдет в Vegas City hall.
Культуромания 01:31
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Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
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Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
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Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
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RuNews24.ru 07:29
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Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
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В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
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Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН
Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
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В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
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Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
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Спутник «Глонасс-М» временно вывели из группировки
Российский спутник связи "Глонасс-М" №702 временно вывели из группировки, сообщили в Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.
РЕН ТВ 14:27
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«Витязь» одержал восьмую подряд победу в КХЛ, обыграв «Автомобилист»
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Общество
МЧС ликвидирует 578 своих учреждений
В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
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Зеленский намерен пригласить президента США на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «громких визитов» американских и европейских лидеров в ближайшие годы.
Росбалт 16:25
Авто
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Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
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