Общество

РБКРБКIKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.
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с чего всё началось

IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

Магазин IKEA объявил об обстановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое» — Suum cuique. Сейчас эта латинская фраза ассоциируется с нацистами — она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.
Телеканал 360°10:26

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ИКЕА приостанавливает рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

ТАСС12:49

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

РБК12:05

В.Милонов назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое» некорректным и призвал не использовать его

Агентство Москва05:39

IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

Телеканал 360°10:26

IKEA извинилась за «нацистский» слоган

РИА Новости10:48

IKEA остановит рекламную кампанию на фоне критики Милонова

Rambler News Service09:30

IKEA прекратила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

Ведомости10:53
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Гаджеты

Появились официальные изображения Samsung Galaxy A70s

Live24 вчера в 03:38
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

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REGNUM 09:54
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В России за год выросла смертность от онкологии

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Гаджеты

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Газета DAILY вчера в 15:38
Общество

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Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Футбол

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Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
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Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
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Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
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HellRaisers подписали микс Алохи и Мипошки

HellRaisers подписали микс Ильи «Alohadance» Коробкина United.
Cyber.sports.ru 13:49
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

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Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
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Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

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Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
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Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»

Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
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Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

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Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции

Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
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Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик

В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
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Энергетика

Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

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В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи

В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Наука

Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов

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Киберспорт

Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
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Спутник «Глонасс-М» временно вывели из группировки

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РЕН ТВ 14:27
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«Витязь» одержал восьмую подряд победу в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

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МЧС ликвидирует 578 своих учреждений

В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
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Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
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Зеленский намерен пригласить президента США на Украину

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Авто

В России появился новый Toyota Land Cruiser 200

Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
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