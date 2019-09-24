Общество
РБКIKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным и призвал компанию не использовать его. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».Агентство Москва05:39
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Технологии
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы
Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
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Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 22 сентября в 02:41
Космос
Зонд «Хаябуса-2» подготовили к последней операции у астероида Рюгу
REGNUM 22 сентября в 03:48
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Политика
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.
Известия 04:13
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Лавров не захотел участвовать в «шоу Трампа» на Генассамблее ООН
В понедельник российский министр на ооновское шоу - выступление Трампа - не приехал.
Российская газета 15:08
Общество
У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж
Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.
SakhaNews 14:00
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Транспорт
Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России
Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Финансы
ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Общество
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя
После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр 15:36
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 22 сентября в 15:32
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Происшествия
Пять лет отсидит бывший начальник Отдела Федеральной миграционной службы
Кроме того, на основании ст.48 УК РФ ей назначено дополнительное наказание в виде лишения специального звания полковника внутренней службы.Этим же приговором удовлетворен гражданский иск УМВД России по Магаданской области на сумму 15342175 рублей 10 копеек.
Колыма-информ 20:13
Кино
Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова
Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
Вести Иркутск 05:57
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11