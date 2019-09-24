Общество
РБКIKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным и призвал компанию не использовать его. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».Агентство Москва05:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Армия и оружие
Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве
Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Единоборства
Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.
iReactor 14:03
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Киберспорт
Destiny 2 — Предзагрузка клиента в Steam и тех-работы на сутки
В рамках подготовки выхода «Обитель Теней» в понедельник, 30 сентября, начнутся технические работы, которые продлятся сутки, до самого релиза дополнения.
Srnsk 14:10
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Шоу-бизнес
Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
Балерина явилась к имениннице в школу 23 сентября единственной наследнице Анастасии Волочковой по имени Ариадна исполнилось 14 лет.
WomanHit.ru 10:37
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Футбол
В Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов
Inc-news.ru 15:33
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Политика
Трамп вновь превысил регламент выступления на Генассамблее ООН
Дональд Трамп вновь превысил регламент выступления на Генассамблее ООН.
Радио Маяк 14:38
Кино
Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова
Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
Вести Иркутск 05:57
Политика
Зеленский пообещал пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на успешное развитие отношений с Соединенными Штатами и собирается пригласить американского лидера Дональда Трампа посетить Украину.
Экономика сегодня 16:19
Футбол
Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»
Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 09:53
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Гаджеты
Спрос на новые модели iPhone в России вырос в несколько раз
Спрос на новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max от Apple вырос в России за первые выходные продаж в несколько раз.
iReactor вчера в 03:25
Политика
Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM 16:58
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус 22 сентября в 15:31
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности сушеной и копченой рыбы
Как отметил представитель Роспотребнадзора, вяленая, сухая и копченая рыба может оказаться опасна для здоровья, поскольку несет риск заразиться паразитами или насытиться канцерогенами.
Дни24 11:55
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru вчера в 06:31