Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным и призвал компанию не использовать его. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

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24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него. История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе.

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

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