Lenta.ruIKEA перед уходом из России устроит распродажу товаров со складовТорговая сеть IKEA устроит распродажу своих товаров, которые в настоящее время находятся на российских складах.Lenta.ru«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах, — сотрудникам и клиентам», — заявили в компании.Lenta.ruОтмечается, что покупателям предложат товары, оставшиеся на складах.ФАНВ российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКРБК62ИНФОНьюс-ННАБНМосква онлайнOm1.ruФАНАМИТЕЛГазета.RuRZN.infoНИА Нижний НовгородСоцИнформБюроРадио Комсомольская правда116.ruSnob.ruПодробнее о событииIKEA распродаст товары перед сокращением бизнеса в РоссииРБК06:59ИКЕА организует распродажу товаров, которые находятся на российских складахРИА Новости06:05ИКЕА объявила о распродаже товаров со своих складовМосковский Комсомолец06:40IKEA устроит распродажу оставшихся товаров со складов в РоссииФАН06:35IKEA организует распродажу товаров, оставшихся на складах в РоссииГазета.Ru06:25IKEA перед уходом из России устроит распродажу товаров со складовLenta.ru06:13IKEA организует распродажу товаров с российских складовАргументы и Факты06:55Показать ещёОценить37Поделиться