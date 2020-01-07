Происшествия

РБКРБКIKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
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с чего всё началось
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News
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Известиявчера в 18:15

Подробнее о событии

В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода

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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Известиявчера в 18:15

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Интерфаксвчера в 19:59

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

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IKEA выплатит 46 миллионов долларов семье погибшего от падения комода ребенка

Lenta.ruвчера в 20:48

IKEA заставили заплатить рекордную компенсацию за смерть ребенка из-за «комода-убийцы»

URA.Ruвчера в 19:26

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика, которого придавило насмерть комодом

ТАССвчера в 23:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:20, Ашберн
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
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Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ

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СМИ сообщили об отдыхе Зеленского в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января отправился в Оман, сообщает «Страна.ua».
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
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Хоккей

«Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ

Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.
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Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru вчера в 03:46
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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Армия и оружие

Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
iReactor вчера в 12:40
Религия

В чем стоит встречать Рождество

Рождество - семейный, зимний и сказочный праздник, который наполнен теплотой, нежностью и верой в чудо.
SM News вчера в 10:08
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс вчера в 02:43
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
RT на русском вчера в 23:18
Армия и оружие

Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
РИА Новости 02:10
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
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Здоровье

Врачебную амбулаторию откроют в поселке Хани Нерюнгринского района Якутии в 2020 году

В самом отдаленном от Нерюнгри поселке Хани никогда не было учреждения здравоохранения, относящегося к ЦРБ.
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Спорт

Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Большунов стал третьим российским победителем многодневки "Тур де Ски".
Наш Брянск.Ru 05 января в 10:20
Армия и оружие

Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 23:59
Автоспорт

Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 07:06
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 07:05
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
Армия и оружие

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец 05 января в 17:23
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 05 января в 07:50
Авто

Новый арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске

Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.
Автоновости дня 05 января в 11:41
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В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

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Названы самые популярные модели автолизинга в России

Ранее были названы самые продаваемые автомобили с АКПП в России.
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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
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«Холодное сердце — 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

REGNUM 00:46
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
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