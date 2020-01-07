Происшествия
РБКIKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.Известиявчера в 18:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:20, Ашберн
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Хоккей
Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ
Политика
СМИ сообщили об отдыхе Зеленского в Омане
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января отправился в Оман, сообщает «Страна.ua».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Хоккей
«Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ
Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Армия и оружие
Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
Религия
В чем стоит встречать Рождество
Рождество - семейный, зимний и сказочный праздник, который наполнен теплотой, нежностью и верой в чудо.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Армия и оружие
Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Здоровье
Врачебную амбулаторию откроют в поселке Хани Нерюнгринского района Якутии в 2020 году
В самом отдаленном от Нерюнгри поселке Хани никогда не было учреждения здравоохранения, относящегося к ЦРБ.
Спорт
Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»
Большунов стал третьим российским победителем многодневки "Тур де Ски".
Армия и оружие
Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Авто
Новый арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске
Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.
Авто
Названы самые популярные модели автолизинга в России
Ранее были названы самые продаваемые автомобили с АКПП в России.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Общество