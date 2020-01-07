с чего всё началось

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Хоккей «Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.

Религия Путин поздравил православных россиян с Рождеством Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Религия В чем стоит встречать Рождество Рождество - семейный, зимний и сказочный праздник, который наполнен теплотой, нежностью и верой в чудо.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.

Происшествия Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем «В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.

Армия и оружие Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Авто Новый арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.