Происшествия
ИзвестияIKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News. Ребенок погиб в 2017 году в результате опрокидывания на него комода серии MALM.
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Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.Известиявчера в 18:15
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