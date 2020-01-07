с чего всё началось

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News. Ребенок погиб в 2017 году в результате опрокидывания на него комода серии MALM.

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.

Здоровье Медики назвали признаки отсутствия онкологии у человека Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.

Армия и оружие Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Политика Парламент Ирана признал всех военных США террористами Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Политика США начали готовить санкции против Ирака США начали разрабатывать санкции против Ирака. Ввести их ранее обещал президент США Дональд Трамп.

Авто Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.

Армия и оружие Эрдоган отправил турецких военных в Ливию Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Технологии Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.

Технологии Компания Samsung представила искусственных людей Компания Samsung заявила о создании искусственного человека, который фактически представляет собой реалистичный аватар.

Технологии Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.