Происшествия

ИзвестияИзвестияIKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News. Ребенок погиб в 2017 году в результате опрокидывания на него комода серии MALM.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News
.
Известиявчера в 18:15

Подробнее о событии

В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода

РИА Новостивчера в 18:31

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Известиявчера в 18:15

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Интерфаксвчера в 19:59

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

РБКвчера в 21:25

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика, которого придавило насмерть комодом

ТАССвчера в 23:17

IKEA выплатит 46 миллионов долларов семье погибшего от падения комода ребенка

Lenta.ruвчера в 20:48

IKEA заставили заплатить рекордную компенсацию за смерть ребенка из-за «комода-убийцы»

URA.Ruвчера в 19:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:53, Ашберн
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Здоровье

Медики назвали признаки отсутствия онкологии у человека

Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 03 января в 07:02
Армия и оружие

Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
ТАСС 03:21
Кино

Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»

Rusturkey.com 05 января в 22:04
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Политика

США начали готовить санкции против Ирака

США начали разрабатывать санкции против Ирака. Ввести их ранее обещал президент США Дональд Трамп.
Суть событий 02:55
Авто

Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро

Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Вести.UZ вчера в 23:26
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru 05 января в 17:52
Авто

Автовладельцам в России напомнили об изменениях в 2020 году

2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Автоновости дня 05 января в 00:43
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана

Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Мойка78 вчера в 21:48
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ 03 января в 19:15
Кино

Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино

Ранее стало известно, что Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за работу над своей последней культовой лентой.
ФАН вчера в 02:00
Технологии

Компания Samsung представила искусственных людей

Компания Samsung заявила о создании искусственного человека, который фактически представляет собой реалистичный аватар.
Planet Today 05 января в 12:15
Технологии

Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Здоровье

Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

ФАН вчера в 05:19
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное