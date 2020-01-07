с чего всё началось

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.

Здоровье Лидера «Единой России» заинтересовали места в психоневрологическом интернате Директор ПНИ Валентина Мочалова на ПДС в г. Вольске рассказала, что численность сотрудников и обслуживающего персонала интерната составляет 300 человек, а в трех отделениях созданы условия, максимально приближенные к домашним, что особенно важно для одиноких людей.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Гаджеты Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Теннис Самсонова победила Стивенс на старте теннисного турнира в Брисбене Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Общество Sony показала логотип PlayStation 5 Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2019 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.

Политика Въезд в ЕС подорожает для украинцев Отмечается, что зарегистрироваться в ней будет необходимо жителям тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Европейский союз, включая Украину, Британию и Канаду.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Происшествия Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.