Происшествия
РБКIKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
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с чего всё началось
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.Известиявчера в 18:15
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IKEA выплатит 45 миллионов долларов семье погибшего из-за комода ребенка
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Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Здоровье
Лидера «Единой России» заинтересовали места в психоневрологическом интернате
Директор ПНИ Валентина Мочалова на ПДС в г. Вольске рассказала, что численность сотрудников и обслуживающего персонала интерната составляет 300 человек, а в трех отделениях созданы условия, максимально приближенные к домашним, что особенно важно для одиноких людей.
Авто
Как быстро и эффективно убрать лёд с лобового стекла
Как максимально быстро и эффективно удалить лед с лобового стекла, рассказали эксперты журнала «Популярная механика».
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Гаджеты
Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном
К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Гаджеты
Nokia возродит один легендарный кнопочный телефон
В конце января 2020 года поклонники Nokia смогут снова насладиться легендарным телефоном.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии
Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Происшествия
В Великобритании осуждён серийный насильник
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Армия и оружие
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Теннис
Самсонова победила Стивенс на старте теннисного турнира в Брисбене
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
Общество
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2019 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Теннис
Хачанов вывел сборную России вперед в матче ATP Cup против Норвегии
В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
Экономика
Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита
Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Политика
Въезд в ЕС подорожает для украинцев
Отмечается, что зарегистрироваться в ней будет необходимо жителям тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Европейский союз, включая Украину, Британию и Канаду.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
Кино
Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов.
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц
Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.