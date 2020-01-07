Происшествия

РБКРБКIKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News
.
Известиявчера в 18:15

Подробнее о событии

В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода

РИА Новостивчера в 18:31

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Известиявчера в 18:15

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Интерфаксвчера в 19:59

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

РБКвчера в 21:25

IKEA заставили заплатить рекордную компенсацию за смерть ребенка из-за «комода-убийцы»

URA.Ruвчера в 19:26

IKEA выплатит 46 миллионов долларов семье погибшего от падения комода ребенка

Lenta.ruвчера в 20:48

IKEA выплатит 45 миллионов долларов семье погибшего из-за комода ребенка

Вечерняя Москвавчера в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Известия вчера в 23:15
Здоровье

Лидера «Единой России» заинтересовали места в психоневрологическом интернате

Директор ПНИ Валентина Мочалова на ПДС в г. Вольске рассказала, что численность сотрудников и обслуживающего персонала интерната составляет 300 человек, а в трех отделениях созданы условия, максимально приближенные к домашним, что особенно важно для одиноких людей.
Вольск.ру 00:30
Авто

Как быстро и эффективно убрать лёд с лобового стекла

Как максимально быстро и эффективно удалить лед с лобового стекла, рассказали эксперты журнала «Популярная механика».
Автоновости дня вчера в 10:35
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Кино

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Гаджеты

Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном

К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
iXBT.com вчера в 15:26
Гаджеты

Nokia возродит один легендарный кнопочный телефон

В конце января 2020 года поклонники Nokia смогут снова насладиться легендарным телефоном.
Уфимские Заметки вчера в 07:45
Армия и оружие

Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии

Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
ФАН вчера в 10:01
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

В Великобритании осуждён серийный насильник

News.ru вчера в 10:12
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 04 января в 02:15
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК вчера в 22:17
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ вчера в 11:33
Армия и оружие

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Мой Брянск вчера в 00:04
Теннис

Самсонова победила Стивенс на старте теннисного турнира в Брисбене

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.
REGNUM 00:37
Общество

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2019 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру вчера в 20:23
Теннис

Хачанов вывел сборную России вперед в матче ATP Cup против Норвегии

В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
Вести.Ru 00:14
Экономика

Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита

Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Телеканал 360° вчера в 08:05
Политика

Въезд в ЕС подорожает для украинцев

Отмечается, что зарегистрироваться в ней будет необходимо жителям тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Европейский союз, включая Украину, Британию и Канаду.
ФАН 00:20
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Известия вчера в 18:53
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Кино

Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети

VSE42.RU 04 января в 04:35
Происшествия

В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже

В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня 05 января в 23:10
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Происшествия

Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов.
Вести.Ru вчера в 06:01
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц

Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Актуальные Новости вчера в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное