с чего всё началось

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика. Газета напоминает, что инцидент произошел в 2017 году.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Политика Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Общество Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.

Гаджеты Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Экономика Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.

Политика Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Кино Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи» Как рассказал сам Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи»), история сиквела будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка, роль которого снова исполнит Дэниел Крейг.

Космос В NASA представили планы на 2020 год Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.

Экономика В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Фигурное катание Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.

Происшествия Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.

Футбол «Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.

Политика В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.