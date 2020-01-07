Происшествия
Газета.RuIKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн
Родители мальчика Джолин и Крейга Дудек заявляют, что конструкция комода неустойчива, а также не соответствует стандартам безопасности. До этого в 2016 году IKEA выплатила $50 млн трем американским семьям, чьих детей насмерть придавило мебелью указанной серии.
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с чего всё началось
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.Известия18:15
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