с чего всё началось

Родители мальчика Джолин и Крейга Дудек заявляют, что конструкция комода неустойчива, а также не соответствует стандартам безопасности. До этого в 2016 году IKEA выплатила $50 млн трем американским семьям, чьих детей насмерть придавило мебелью указанной серии.

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