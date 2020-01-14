Экономика
ПРАЙМИНТЕРВЬЮ: Кудрин назвал главные риски для роста российской экономики
Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Футбол
Хосе Рейна перейдет в «Астон Виллу» на правах аренды
37-летний испанский голкипер Хосе Рейна, выступающий последние полтора года за итальянский "Милан", продолжит карьеру в Английской премьер-лиги, до конца сезона перейдя на правах аренды в "Астон Виллу", сообщает BBC.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Культура
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса «Новая Звезда-2020»
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Космос
Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций
Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Авто
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Общество
Ситуация кризисная: Томенко спросит за уборку снега в трех городах Алтая
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства, которое пройдет 22 января, поднимет вопрос уборки снега в Барнауле, Бийске и Рубцовске, сообщает пресс-служба администрации края.
Технологии
Новое российское производство микросхем выигрывает у Китая и у Запада
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
Политика
СБ ООН по инициативе России обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения встречи СБ ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Думе.
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Авто
Ford продемонстрировал возможности нового Bronco
Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.