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INews: жителям Великобритании грозит новый рост энерготарифов из-за санкций против России

Рост цен на энергоносители в Великобритании усугубит финансовое напряжение населения, сообщило издание iNews.co.uk.
Известия
"Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше", - говорится в статье.
РИА Новости
По оценке британского энергорегулятора Ofgem, апрельское повышение ценового порога на энергоносители затронет 22 миллиона потребителей, что окажется "чрезвычайно тревожным для многих людей, особенно для тех, кто с трудом сводит концы с концами".
РИА Новости
Как считают в iNews, антироссийские санкции усугубили возникший из-за холодной зимы кризис, так как значительная часть поставок газа в Европу поступает из России, указывает издание.
Известия

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