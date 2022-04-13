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INews: жителям Великобритании грозит новый рост энерготарифов из-за санкций против России

"Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше", - говорится в статье.
РИА Новости
По оценке британского энергорегулятора Ofgem, апрельское повышение ценового порога на энергоносители затронет 22 миллиона потребителей, что окажется "чрезвычайно тревожным для многих людей, особенно для тех, кто с трудом сводит концы с концами".
РИА Новости
Одной из основных причин стали антироссийские санкции Запада, поскольку значительная часть поставок в Европу идет из РФ.
ФАН
Ofgemс 1 апреля повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ.
РИА Новости

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