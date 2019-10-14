Экономика

ПРАЙМПРАЙМIPO Saudi Aramco может пройти в октябре

IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco может пройти в октябре, заявил председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румаийан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.
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