Экономика
ПРАЙМIPO Saudi Aramco может пройти в октябре
IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco может пройти в октябре, заявил председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румаийан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.
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Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
ЖКХ
В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ
Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Согласно опубликованным в Сети снимкам, Lada Largus теперь можно заказать с навесным багажником Shuttle box, который ранее не был доступен для модели.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые спасут от рака
Специалисты по медицине перечислили продукты, которые могут спасти от рака на 40 %.
Космос
NASA озвучило новую предполагаемую дату запуска самой мощной ракеты в мире
Политика
Politico (США): Путин меняет тон риторики касательно Украины (Politico)
Целевая аудитория Удивившие многих комментарии Путина стали свидетельством оттепели в отношениях между двумя бывшими советскими республиками, начавшейся после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, 41-летнего бывшего комедийного актера.
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Общество
ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Политика
Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
Происшествия
Киллер рассказал про убийство Михаила Круга
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Общество
Росконтроль нашел нитраты в кабачковой икре
Эксперты провели исследование наиболее популярных брендов кабачковой икры.
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Американка выразила недоумение относительно того, что ее сын выбрал такой путь, променяв свою семью и детей на наркотики.
Экономика
Казахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»
Отмечается, что Нур-Султан обвиняет Москву в том, что она фактически квотирует транзитные поставки угля из Казахстана на Украину.
Общество
Мошенники придумали схему вымогательства под предлогом соцвыплат
Заканчивается схема требованием заплатить 1% от суммы социальной выплаты. Далее мошенники исчезают, оставив жертв ни с чем.
Происшествия
Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Армия и оружие
Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском
Общество