IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco может пройти в октябре, заявил председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румаийан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

IPO Saudi Aramco может пройти в октябре

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