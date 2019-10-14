Экономика
ПРАЙМIPO Saudi Aramco может пройти в октябре
IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco может пройти в октябре, заявил председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румаийан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.
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Общество
Точную высоту Эвереста измерят Непал и Китай
Договоренность между странами о совместном измерении самого высокого в мире пика прошла в рамках визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина.
РЕН ТВ 01:21
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
ТАСС вчера в 07:02
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM вчера в 01:05
Армия и оружие
Китай потребовал от Турции прекратить бои в Сирии
Турция должна прекратить бои в Сирии и сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Московский Комсомолец 04:20
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Следователи научились устанавливать личности людей в масках
Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:22
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь
Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
РБК 04:43
Политика
Госдума рассмотрит предложение о частичной отмене смертной казни
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь на фоне убийства девочки в Саратове.
URA.Ru 05:13
Общество
Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой
Сотрудники аэропорта в Сеуле, Южная Корея, приняли российских туристок за проституток и не пропустили через границу.
Lenta.ru 03:58
Политика
Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР
Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
REGNUM 04:11
Политика
Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж
Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru вчера в 13:41
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
В отделениях Сбербанка начнут продавать кофе
По словам Ведяхина, стоимость кофе будет конкурентоспособной, сообщает РИА «Новости».
Кубань 24 00:23
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Футбол
«Барселона» рассматривает Рашфорда в качестве замены Суаресу
«Барса» рассматривает Рашфорда в качестве замены для Луиса Суареса.
Чемпионат 03:32
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Политика
Путин прибыл в Объединённые Арабские Эмираты
Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Объединённых Арабских Эмиратов.
REGNUM 04:49
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Коммерсантъ 05:20
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом
Россиянка с 2001 года встречается с испанским поп-исполнителем Энрике Иглесиасом. 16 декабря 2017 года Курникова родила от него близнецов.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21