Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссийские инвесторы могут принять участие в IPO Saudi Aramco

Ряд российских инвесторов проявляет интерес к планируемому публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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