Экономика
КоммерсантъIPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд
IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.
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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн
Известия06 декабря в 11:30
Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн
ТАСС06 декабря в 10:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:46, Ашберн
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