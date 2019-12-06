Экономика

КоммерсантъКоммерсантъIPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.
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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известия06 декабря в 11:30

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Торговля акциями Saudi Aramco начнется 11 декабря

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IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

Коммерсантъ06 декабря в 05:26

Полтора процента акций Saudi Aramco оценены в 25,6 млрд долларов

Российская газета06 декабря в 01:22

Нефтедобывающая компания из Саудовской Аравии определила стоимость своих акций перед их первичным размещением на бирже

Эхо Москвы06 декабря в 00:05

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАСС06 декабря в 10:50
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