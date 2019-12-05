с чего всё началось

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.

Политика Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности В России достигнута макроэкономическая стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Германии в Сочи.

Политика Меркель встретится с Путиным в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Общество ФАС уличила изготовителей порошков и шоколада в двойных стандартах ФАС России выдала предупреждения об устранении нарушений компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel после обнаружения различных составов продукции для потребителей Европы и РФ, сообщает агентство новостей «Москва».

Футбол Кремль прокомментировал поведение футбольных фанатов Вполне естественно, что правоохранительные органы вмешиваются и пресекают правонарушения, которые совершают футбольные фанаты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Экономика Fitch улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.

Политика Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе Около 45 процентов украинцев относятся к войне на востоке страны как к агрессии России с использованием ополченцев Донбасса.

Общество Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.

Общество Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которых не пригласили на беседу с премьером.

Спорт Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.