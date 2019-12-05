Экономика

КоммерсантъКоммерсантъIPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.
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с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает
 Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
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Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года

В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
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Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Сульшер: мы готовимся к дерби, мы не играем в баскетбол

Напомним, ранее полузащитник клуба Поль Погба опубликовал видео, как на прошлой неделе он играл в баскетбол, несмотря на свою травму.
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Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

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Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Ранее в австрийском концерне OMV сообщили о возобновлении работ по прокладке «Северного потока — 2».
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Экономика

Fitch улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.
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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
RT на русском 05:34
Политика

Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе

Около 45 процентов украинцев относятся к войне на востоке страны как к агрессии России с использованием ополченцев Донбасса.
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Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
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Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

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В торможении «Турецкого потока» впервые открыто Путин обвинил Болгарию

Российский президент Владимир Путин назвал «источник торможения» газопровода «Турецкий поток».
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

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Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

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Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено поделился впечатлениями о своем визите в Россию.
Lenta.ru 06:28
Общество

Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников

Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.
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Общество

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Общество

Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию

Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которых не пригласили на беседу с премьером.
Lenta.ru 06:57
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
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Политика

Китай ввел санкции в отношении дипломатов США

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры»,— сказала госпожа Чуньин на брифинге.
Коммерсантъ 06:38
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«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
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Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
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Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправится к МКС

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) планируется запустить с космодрома Байконур в пятницу, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 22:11
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