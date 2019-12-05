Экономика
КоммерсантъIPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд
IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.
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Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомостивчера в 11:13
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