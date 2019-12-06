Экономика

КоммерсантъКоммерсантъIPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известия06 декабря в 11:30

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАСС06 декабря в 10:50

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

Коммерсантъ06 декабря в 05:26

Торговля акциями Saudi Aramco начнется 11 декабря

Вести.Финанс06 декабря в 09:16

Полтора процента акций Saudi Aramco оценены в 25,6 млрд долларов

Российская газета06 декабря в 01:22

Нефтедобывающая компания из Саудовской Аравии определила стоимость своих акций перед их первичным размещением на бирже

Эхо Москвы06 декабря в 00:05

Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Газета.Ru05 декабря в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 11:33
Общество

Гороскоп на 6 декабря: Скорпионы, речь идет о вашем будущем

Сегодня у вас есть шанс добиться большего в профессиональной сфере, а также в выступлениях на публике.
Primpress.ru 05 декабря в 19:39
Происшествия

Еще девять школ «заминировали» в Комсомольске-на-Амуре

Злоумышленники продолжают терроризировать учебные заведения Комсомольска-на-Амуре: утром понедельника, 9 декабря, зафиксировано еще девять сообщений о минировании школ, идет эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
REGNUM 19:34
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Хоккей

Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Спорт БИЗНЕС Online 12:50
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 06 декабря в 12:35
Здоровье

Сахалинский минздрав будет проводить онлайн-конференции в Instagram

Региональный минздрав запускает кампанию по разъяснению основных вопросов, волнующих граждан, в онлайн-режиме.
Сахалин.Инфо 20:02
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Толк 05 декабря в 23:25
Футбол

Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Газета.Ru 17:16
Политика

Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса

Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве.
Комсомольская правда 14:34
Хоккей

Панарин забросил 13-ю шайбу в сезоне

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Это его 13-я заброшенная шайба в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 05 декабря в 21:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Гаджеты

Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.
Faktom 03:12
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания вчера в 06:04
Политика

В конгрессе рассказали, когда проголосуют по обвинениям против Трампа

Глава комитета палаты представителей конгресса США по судебным делам Джерри Надлер рассказал, когда будут голосовать по обвинениям против президента страны Дональда Трампа.
Московский Комсомолец 10:09
Армия и оружие

В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22

На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Дни24 08:14
Гаджеты

EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?

Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
iXBT.com 07:12
Происшествия

В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Российская газета 04:12
Политика

Россия не является врагом НАТО, заявил Столтенберг

По словам генсека НАТО, которые передает ТАСС, Россия не является врагом или противником альянса, равно как и любые другие страны.
АБН 15:52
Футбол

«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 10:06
Игры

Анонсирован симулятор Иисуса Христа

РЕН ТВ вчера в 07:08
Происшествия

Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»

Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля.
РБК 06 декабря в 12:28
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Футбол

Цорк: «Санчо не покинет „Боруссию“ этой зимой»

Спортивный директор "Боруссии" Д Михаэль Цорк прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Джейдон Санчо может покинуть клуб этой зимой.
Soccer.ru вчера в 12:17
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru 16:47
Гаджеты

Apple выпустит новые iPhone без единого разъема

Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Газета.Ru 06 декабря в 07:05
Гаджеты

Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры

Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
Актуальные Новости 10:09
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru 12:54
Происшествия

В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное