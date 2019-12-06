Экономика
КоммерсантъIPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд
IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн
Известия06 декабря в 11:30
Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн
ТАСС06 декабря в 10:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
Общество
Гороскоп на 6 декабря: Скорпионы, речь идет о вашем будущем
Сегодня у вас есть шанс добиться большего в профессиональной сфере, а также в выступлениях на публике.
Происшествия
Еще девять школ «заминировали» в Комсомольске-на-Амуре
Злоумышленники продолжают терроризировать учебные заведения Комсомольска-на-Амуре: утром понедельника, 9 декабря, зафиксировано еще девять сообщений о минировании школ, идет эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Здоровье
Сахалинский минздрав будет проводить онлайн-конференции в Instagram
Региональный минздрав запускает кампанию по разъяснению основных вопросов, волнующих граждан, в онлайн-режиме.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Политика
Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса
Участники акции «Стража на Банковой» установили палатки у офиса президента Украины Владимира Зеленского, находящегося на улице Банковая в Киеве.
Хоккей
Панарин забросил 13-ю шайбу в сезоне
Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Это его 13-я заброшенная шайба в этом сезоне.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Гаджеты
Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11
В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Политика
В конгрессе рассказали, когда проголосуют по обвинениям против Трампа
Глава комитета палаты представителей конгресса США по судебным делам Джерри Надлер рассказал, когда будут голосовать по обвинениям против президента страны Дональда Трампа.
Армия и оружие
В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22
На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Гаджеты
EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?
Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
Происшествия
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Политика
Россия не является врагом НАТО, заявил Столтенберг
По словам генсека НАТО, которые передает ТАСС, Россия не является врагом или противником альянса, равно как и любые другие страны.
Игры
Анонсирован симулятор Иисуса Христа
Происшествия
Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»
Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Футбол
Цорк: «Санчо не покинет „Боруссию“ этой зимой»
Спортивный директор "Боруссии" Д Михаэль Цорк прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Джейдон Санчо может покинуть клуб этой зимой.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без единого разъема
Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Гаджеты
Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры
Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.