Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Тарантас Ньюс вчера в 02:19
Экономика
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru 00:26
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Футбол
Тренер «Эвертона» высказался о тяжелой травме Гомеша
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва высказался о состоянии полузащитника команды Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию в здравоохранении
Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что первичное звено российского здравоохранения будет модернизировано за пять лет.
Русская Планета вчера в 08:46
Общество
Названы замедляющие старение кожи продукты
Специалисты перечислили десять полезных для сохранения молодости и красоты кожи продуктов, сообщает портал MedikForum.
Профиль 01:35
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Футбол
«Астана» шестой раз кряду стала чемпионом Казахстана
ФК «Астана» в шестой раз подряд взяла золотые медали чемпионата Казахстана.
ProstoProSport вчера в 07:11
Армия и оружие
В Петровскм начнется развод военных сил
29 октября Министр иностранных дел Украины заявил о начале разведении я военных сил.
SM News вчера в 23:45
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда 02 ноября в 16:35
Общество
На Дону сегодня отмечают День народного единства
На Дону сегодня отмечают День народного единства.
Дон-ТР 00:56
Происшествия
В Москве убит начальник ЦПЭ Ингушетии и его брат
9111.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Общество
Названы способы похудения без спорта
Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.
Газета.Ru 01:00
Шоу-бизнес
Супруга футболиста Павла Мамаева показала редкое фото с детьми
Футболист Павел Мамаев после скандальных драк в сентябре вышел на свободу из колонии и сразу вернулся домой к жене и детям.
Летидор вчера в 13:28
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Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском вчера в 06:42
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене
Пропавший в Уфе неделю назад Артем Мазов сразу после исчезновения звонил супруге.
КП - Уфа вчера в 10:57
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала о пользе рыбных консервов.
Известия вчера в 12:20
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru вчера в 03:32
Авто
Специалисты рассказали, почему следует менять масло в двигателе, даже если оно светлое
Прежде всего, необходимо знать, что масло может оставаться светлым после 8000 и даже 10 000 километров пробега.
Тарантас Ньюс 02 ноября в 15:59
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Футбол
«Бавария» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера
По информации издания, руководство «Баварии» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера команды.
REGNUM 02:23