Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русскомвчера в 01:56
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Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
Российская газета 13:33
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru 19:20
Общество
Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБК 23:00
Экономика
Пекин продолжит облегчать доступ на китайский рынок для иностранных инвестиций
Китайские власти собираются и дальше облегчать доступ на рынок Поднебесной для зарубежных инвестиций и улучшать деловой климат в КНР для создания благоприятных условий для работы зарубежных предприятий.
Московский Комсомолец 22:27
Наука
Курильщики стареют быстрее, считают ученые
В научном издании Naked Science сообщили, что ученые изучили 18 тысяч признаков, на которые может повлиять курение.
АБН вчера в 15:52
Недвижимость
Стало известно, почему в Тюмени резко упало число проданных квартир
Причиной падения рынка стал переход застройщиков на эскроу-счета, рассказал «URA.RU» эксперт строительного рынка Андрей Панасюк.
URA.Ru 22:50
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета 22:42
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Футбол
Дзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
Газета.Ru 16:46
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Происшествия
Суд в Ангарске завершил дело о гибели пенсионеров из-за прорыва трубы
Ангарский городской суд признал невиновным слесаря-сантехника, которого обвиняли в гибели пожилой супружеской пары из-за прорыва трубы отопления.
Sibnet Новости 23:35
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву
Вечерняя Москва вчера в 06:37
Интернет
Facebook обновила логотип компании
По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.
Народные новости 22:04
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия 18:09
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК 21:19
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru 02:56
Игры
Blizzard анонсировал и показал игру Diablo IV
Любители игры в Diablo IV вновь смогут наслаждаться пугающей атмосферой мира, в котором не осталось никого, кто мог бы противостоять злу, кроме персонажей трех классов: варвар, колдунья, друид.
Территория новостей 10:00
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru 21:57
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22