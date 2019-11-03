Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русскомвчера в 01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Общество
Россия решила увеличить ежегодную помощь Африке на 10 млн долларов
Россия будет ежегодно выделять через фонды Всемирной продовольственной программы ООН на 10 миллионов долларов больше для Африки, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
Общество
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Спорт
Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября
Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Технологии
Релиз нового Microsoft Edge состоится 15 января 2020 года
Стабильная сборка нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium увидит свет 15 января 2020 года.
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега
В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Политика
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Кино
«Джокер» номинирован на рекордное число «Оскаров»
Кинолента «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли номинирована на 16 «Оскаров», что является абсолютным рекордом Американской академии кинематографических искусств и наук.