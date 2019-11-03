Экономика

ТАССТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении
 регулятора.
RT на русскомвчера в 01:56

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Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco

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IPO Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul

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Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

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IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

ТАССвчера в 02:46
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