Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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Как пишет «Экономика сегодня», согласно новым нормам, в сутки можно употреблять не более 5 грамм соли.
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Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
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Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
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В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
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В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины
По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
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Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
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Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»
Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Футбол
Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале
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Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей
Иск стал рекордным по заявленной сумме - за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей.
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Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил, что у него очень хорошие отношения с Россией и Украиной.
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 со 108-Мп камерой представят 6 ноября
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Общество
Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора
Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.