Экономика

ТАССТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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