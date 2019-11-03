Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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Политика
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.
РИА Новости 05:47
Футбол
Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»
По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Украина станет членом НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью ТСН.
ИА Новороссия 04:47
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Гаджеты
Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября
В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 06:27
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина
Газета.Ru 07:41
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк больна раком
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка официально подтвердила, что актриса Анастасия Заворотнюк больна раком.
Вечерний курьер 01 ноября в 13:49
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Гаджеты
Apple и Valve вместе работают над созданием AR-шлема
Компании Apple и Valve объединили усилия для создания нового AR-шлема.
Актуальные Новости 06:39
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Кино
Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи
Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru 02 ноября в 07:00
Происшествия
Летевший из Петербурга в Узбекистан самолет экстренно сел в Самаре
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч, совершил внеплановую посадку в Самаре.
Известия 06:32
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru 02 ноября в 13:29
Игры
Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов
Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.
Игромания.ру 06:53