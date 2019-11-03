Экономика

ТАССТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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Крупнейшую сделку в истории окончательно одобрили

Lenta.ruвчера в 02:49

Saudi Aramco ожидает от иностранных инвесторов интереса к своим акциям

News.ruвчера в 08:47

Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco

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Свершилось? Саудовская нефтяная компания Aramco выставлена на биржу

Красная веснавчера в 07:04

Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO

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Коммерсантъвчера в 01:58

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

ТАССвчера в 02:46
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Политика

Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.
РИА Новости 05:47
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Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»

По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
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Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Украина станет членом НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью ТСН.
ИА Новороссия 04:47
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

Коммерсантъ 06:06
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Армия и оружие

Разведение сил в районе села Петровское в Донбассе не состоялось

BFM.ru 07:44
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Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября

В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 06:27
Автоспорт

Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

ТАСС Спорт вчера в 17:45
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
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«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина

Газета.Ru 07:41
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк больна раком

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка официально подтвердила, что актриса Анастасия Заворотнюк больна раком.
Вечерний курьер 01 ноября в 13:49
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Общество

Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже

Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Происшествия

В Ереване горит ангар российской авиабазы

В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
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Apple и Valve вместе работают над созданием AR-шлема

Компании Apple и Valve объединили усилия для создания нового AR-шлема.
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Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Общество

МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час

«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
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Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

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Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
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Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru 02 ноября в 07:00
Происшествия

Летевший из Петербурга в Узбекистан самолет экстренно сел в Самаре

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч, совершил внеплановую посадку в Самаре.
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Общество

Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
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Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов

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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
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