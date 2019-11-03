с чего всё началось

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.

Гаджеты Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.

Финансы Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Авто «АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.

Происшествия Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Армия и оружие Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

Армия и оружие National Interest признал превосходство России в «космической гонке» Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.

Кино Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.

Армия и оружие Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.

Политика Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.

Гаджеты Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета 04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Общество Персонально ваш: Владимир Пастухов М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.

Футбол Оскар Гарсия возглавил «Сельту» «Сельта» объявила о назначении Оскара Гарсии на пост главного тренера. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Гаджеты К сожалению, новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper действительно потребуют новый сокет Ранее в Сети появились слухи о том, что грядущие CPU потребуют новый сокет, хотя это и было странно, ведь новые Epyc, аналогами которых и будут Ryzen Threadripper 3000, сохранили совместимость со старой платформой.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Общество Бензин и дизель стали дороже на Сахалине Первая рабочая неделя ноября на Сахалине началась с повышения цен на бензин.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Политика В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян призналась, что мечтает похудеть Ким Кардашьян начала усиленно заниматься спортом со своим личным тренером Мелиссой Алкантара, потому что, по ее словам, она очень хочет сбросить несколько килограммов.

Игры РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.