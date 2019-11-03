Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русском03 ноября в 01:56
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Общество
РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
«Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», – отметил представитель Альфа-банка.
Ведомости 00:45
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
Газета.Ru вчера в 06:14
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказывается признавать сына от «мисс Москвы»
Как пишет Daily Mail, экс-король Малайзии Мухаммад V продолжает настаивать на том, что он не является отцом ребенка Оксаны Воеводиной, которая ранее имела титул «мисс Москва».
Московский Комсомолец вчера в 17:23
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Политика
Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином офиса президента
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» офиса президента.
RT на русском вчера в 17:55
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна 03 ноября в 01:53
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия
Таможенники обнаружили у российской туристки золотые «стельки»
Из-за неестественной походки российской туристки сотрудники таможенного поста в Забайкалье смогли выявить попытку незаконного вывоза почти 2 кг золота в Китай.
Известия 01:15
Происшествия
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 03 ноября в 04:21
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Футбол
Двухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца
Матч ТВ вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru вчера в 00:30
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Общество
Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков
Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Государственная Дума РФ вчера в 12:55
Спорт
Российский олимпийский чемпион умер в возрасте 43 лет
Свободная Пресса вчера в 22:29
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Технологии
Как выявить слежку за смартфоном, рассказали эксперты
Специалисты из сферы информационной безопасности рассказали, что большинство современных приложений на смартфонах собирают информацию о владельцах, которая после поступает к разработчикам.
Народные новости вчера в 00:43
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Музыка
Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV
Слово и Дело вчера в 05:56
Интернет
Компания Facebook поменяла логотип, чтобы ее не путали с соцсетью
Компания Facebook Inc. поменяла логотип, чтобы ее не путали с одноименной социальной сетью, а также знали, сколько продуктов она производит.
Мойка78 вчера в 20:10