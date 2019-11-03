с чего всё началось

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.

Экономика Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Происшествия Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.

Космос Астрономы обнаружили новый класс крошечных черных дыр Информационный портал CNET сообщил, что группа астрономов из Университета штата Огайо предложила новый метод обнаружения черных дыр, который предполагает, что существует целая популяция таких астрономических объектов.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Космос Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.

Здоровье Перечислены 10 худших продуктов в холодильнике Медики рассказали о десятке самых худших продуктов, которые хранятся в холодильнике россиян.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Общество Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским» Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.

Армия и оружие Военные НАТО начали учения на границе с Россией В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.

Общество Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Единоборства Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.

Общество Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.

Политика В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.

Общество Закон об устойчивом Рунете вступил в силу С 01.11.2019 вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Здоровье Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин Как отмечают специалисты, именно в этих возрастных категориях у мужчин и женщин, согласно статистике, высок риск возникновения инфаркта либо инсульта.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.