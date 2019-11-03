Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском вчера в 06:42
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика
Песков предсказал развал ГТС Украины без транзита российского газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская газотранспортная система «просто развалится» без транзита российского газа.
Политическая Экспертиза вчера в 20:00
Общество
Шторм сдвинул к водопадам Ниагары судно, застрявшее на скалах 100 лет назад
Ливни и шквалистый ветер сдвинули с места судно, которое более ста лет неподвижно покоилось на скалах реки Ниагара, сообщает телеканал CBS.
РИА Новости 03:07
Общество
Названы способы похудения без спорта
В августе специалисты назвали продукты, которые способствуют похудению.
Известия 02:13
Технологии
В России появится отечественная система спутниковой связи
БИЗНЕС Online 01 ноября в 02:59
Футбол
Давид Сильва не поможет «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»
Капитан «Сити» Давид Сильва получил мышечную травму в игре 11-го тура, в котором команда Хосепа Гвардиолы вырвала победу над «Саутгемптоном» (2:1). Из-за повреждения полузащитник пропустит игры против «Аталанты» в Лиге чемпионов (6 ноября) и «Ливерпулем» в АПЛ (10 ноября).
Sport24.ru 01:53
Происшествия
В Ивановской области сгорел отель на воде
Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" произошел в центре Кинешмы в Ивановской области.
Газета.Ru вчера в 19:43
Политика
Глава офиса Зеленского опубликовал фото без зубов после слухов о драке
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию, на которой он показан без зубов и с синяками.
Lenta.ru 02:27
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда 02 ноября в 16:35
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
ТАСС вчера в 11:23
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Футбол
Широков призвал смеяться над статистикой игрока «Краснодара» Берга
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Роман Широков высказался об игре шведского полузащитника "Краснодара" Маркуса Берга.
Газета.Ru 02:13
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Наука
Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых
Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика вчера в 03:16
Экономика
Осипов назвал бюджет Забайкалья на 2020 год «консервативным, устойчивым с явным плюсом»
Губернатор Александр Осипов заявил журналистам, что бюджет Забайкалья на 2020 год оценивается как консервативный, устойчивый с явным плюсом в сравнении с бюджетом 2019 года.
Zab.RU 01:31
Кино
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
News.ru 02 ноября в 15:35
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
РИА Новости 00:52
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Происшествия
В российской мечети произошел пожар
Lenta.ru 02:07