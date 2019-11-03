Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русскомвчера в 01:56
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Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Кино
Опубликован список кинокомпаний, не вернувших миллионы государству
Все кинокомпании, не вернувшие долг государству, будут помещены в «черный список» и спонсироваться со стороны Минкульта и Фонда кино больше не будут.
RuNews24.ru 08:35
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
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Политика
Зеленский сократил число судей Верховного суда в два раза
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о проведении судебной реформы, согласно которой число судей в Верховной суде страны сокращается в два раза.
Газета.Ru 10:59
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Ведомости вчера в 07:03
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Политика
Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений
Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Военное обозрение вчера в 00:49
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Гаджеты
Microsoft разработало новое приложение Office для Android
Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Происшествия
Экс-чемпион Латинской Америки скончался в автокатастрофе
Бывший чемпион Латинской Америки по версии WBO Latino Леонардо Гонсалес скончался в автокатастрофе, сообщает Sport24.
Газета.Ru 11:00
Авто
АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Про новые автомобили нередко говорят, что они сделаны "как из фольги", ведь с каждым годом их кузов становится все тоньше и тоньше.
Новые автомобили 06:15
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал вчера в 16:56
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
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Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Общество
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РИА Новости 02 ноября в 10:53
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
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Футбол
«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли вничью
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Единоборства
Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев
Пятый канал вчера в 11:18
Здоровье
Выяснено, сколько нужно двигаться, чтобы замедлить процессы старения
Доступное медицинское средство против старения мозга озвучили эксперты, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:55
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06