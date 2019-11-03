Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русскомвчера в 01:56
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Политика
Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском 14:07
Общество
Гендиректор McDonald’s уволен за роман с подчиненной
Гендиректор McDonald's Стив Истербрук уволен за роман с подчиненной.
Слово и Дело 02:53
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Футбол
Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс 17:08
Футбол
Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Матч ТВ 09:16
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о сути нового иска компании к «Газпрому».
РБК 16:26
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, только в будущем году достигнет 86%.
РБК 13:34
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Единоборства
Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева
В Лас-Вегасе только что завершился вечер профессионального бокса, в котором Сауль «Канело» Альварес одержал досрочную победу над Сергеем Ковалевым и отобрал у него пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.
Allboxing.ru вчера в 01:16
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 10:20
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
Экспресс газета 02:11
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru 08:43
Армия и оружие
США удалось заглушить радары российских С-400
США удалось заглушить радары российских С-400.
Avia.pro 02 ноября в 19:07
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
РБК 16:32
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12