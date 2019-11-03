Экономика

ТАССТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении
 регулятора.
RT на русскомвчера в 01:56

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Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco проведет IPO в декабре

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IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

ТАССвчера в 02:46
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Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
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Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
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