с чего всё началось

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Политика Путин вручил награду за вклад в укрепление единства нации В понедельник, 4 ноября, президент России Владимир Путин вручил почётные награды иностранным и российским гражданам в Большом Кремлевском дворце.

Шоу-бизнес Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Спорт WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2019 года.

Шоу-бизнес Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Футбол Артем Дзюба: Не знал, что меня назвали братом Кличко Даже не знаю С одной стороны, это комплимент. С другой стороны, после Виталика, может быть, он меня хотел оскорбить (улыбается).

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.

Космос В США испытали новейший космический корабль Starliner На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Игры Пять больших консольных игр, что доберутся до PC В 2019 году случилось странное — было объявлено о том, что некоторые именитые консольные эксклюзивы все-таки доберутся до PC в ближайшем будущем, и именно о них мы и поговорим.

Политика Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Шоу-бизнес Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.

Происшествия В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.

Футбол Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.

Футбол «Кардифф» может получить бан на три трансферных окна Если апелляция будет отклонена и денежные средства не поступят на счет "Нанта", то "Кардифф" получит дисквалификацию на три трансферных окна.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Общество В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Гаджеты AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.