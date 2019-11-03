Экономика
ТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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Футбол
Сердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы
Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде.
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В Москве проходят два «Русских марша»
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Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
Происшествия
В Москве убит начальник ЦПЭ Ингушетии и его брат
В Москве убит начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Политика
Тегеран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана
Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
Здоровье
Граждан России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
В 2019 году наблюдается нетипично теплый ноябрь. Это скажется на сердечно-сосудистых системах граждан России.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Гаджеты
AMD готовит к выпуску бюджетный двухъядерник Athlon 3000G
Похоже, в ближайшее время компания AMD представит не только 16-ядерный Ryzen 9 3950X и многоядерные процессоры семейства Ryzen Threadripper, но и какие-то бюджетные новинки.
Футбол
«Кардиффу» могут запретить совершать трансферы
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком.
Шоу-бизнес
Прервавший спектакль Лановой рассказал о своем самочувствии
Советский и российский актер Василий Лановой рассказал РЕН ТВ о своем самочувствии.
Происшествия
Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся
Возле улицы Шаманова в кювете обнаружили тело женщины, рядом с которым лежала коляска. Внутри находился двухлетний ребенок.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Политика
Глава администрации Зеленского опубликовал фото без зубов
Вроде как, украинские СМИ намек поняли. Публикации о том, что главе администрации Зеленского выбили зуб, пока прекратились.
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia KX3
Примечательно, новинка компактного кроссовера Kia KX3 является доработанной модификацией модели Seltos, которую планируется начать продавать в России к следующему году.
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Политика
В Крым прибыла делегация из Сирии
В Крым прибыла сирийская делегация во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Садом.
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового бюджетного смартфона Nokia 2.3
Компания HMD Global постоянно работает над выпуском новых моделей смартфонов. Сейчас к выпуску готовится Nokia 2.3.
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин угодила в реанимацию, где находится в критическом состоянии.