с чего всё началось

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.

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Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

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Футбол «Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона» Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.

Фигурное катание Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

Политика Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в День народного единства заявил, что только вместе россияне смогут ответить на все вызовы.

Наука Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.

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Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

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