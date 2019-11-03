Экономика

ТАССТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении
 регулятора.
RT на русскомвчера в 01:56

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Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco

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Saudi Aramco ожидает от иностранных инвесторов интереса к своим акциям

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Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

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IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

ТАССвчера в 02:46
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Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево

В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
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МИД Украины объяснил срыв разведения сил в Петровском

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Раскрыто кремлевское меню в День народного единства

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Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
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Вратарь «Зенита» Лунев не сыграет с «Лейпцигом» из-за травмы

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев.
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«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

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Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

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«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

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Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
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