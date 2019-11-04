с чего всё началось

Проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul. Об этом сообщает компания на своем сайте.

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Политика МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

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Авто Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию Volkswagen представляет бестселлер Polo в новом, более доступном исполнении SELECT, которое предлагается под заказ в дилерских центрах по цене от 799 900 рублей.

Происшествия Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок.

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Происшествия Под Курском в ДТП с грузовиком погибли пять человек В Курской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек.

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