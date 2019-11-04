Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceIPO Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul

Проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul. Об этом сообщает компания на своем сайте.
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«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении
 регулятора.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Вашингтон
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