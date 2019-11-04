с чего всё началось

Проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul. Об этом сообщает компания на своем сайте.

Игры Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.

Общество Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

Политика Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.

Игры Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.

Политика Азербайджан вручил послу России ноту протеста Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в азербайджанский МИД, где вручили ему ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.

Здоровье Онкологами названа болезнь, после которой часто развивается рак Онкологи из США сделали вывод, что сахарный диабет 2-го типа стимулирует развитие рака.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Армия и оружие The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».

Армия и оружие Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.

Шоу-бизнес Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.

Здоровье ОРВИ в Тверской области болеют 7 тысяч человек «В регионе выявлено 7 тысяч человек с диагнозом ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога», - сообщают в Роспотребнадзоре.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Политика Путин раскрыл задачи уникального оружия России Президент России Владимир Путин заявил, что задачей нового российского оружия является гарантия безопасности страны в свете нарастающих для России угроз, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.

Энергетика Цена нефти превысила $63 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.