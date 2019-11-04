Экономика
Rambler News ServiceIPO Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul
Проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul. Об этом сообщает компания на своем сайте.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русском03 ноября в 01:56
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Игры
Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно
Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.
Goroday.ru 10:22
Общество
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Упрощёнка 07:23
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Политика
Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
Газета.Ru 10:40
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в азербайджанский МИД, где вручили ему ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
РИА Новости 10:09
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Здоровье
Онкологами названа болезнь, после которой часто развивается рак
Онкологи из США сделали вывод, что сахарный диабет 2-го типа стимулирует развитие рака.
Московский Комсомолец 04 ноября в 22:01
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 10:06
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Здоровье
Сильное потоотделение ночью может указывать на проблемы со здоровьем
Контроль страхов исчезает ночью, из-за чего человек начинает потеть.
Live24 03:39
Армия и оружие
Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая
Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости 03:48
Здоровье
ОРВИ в Тверской области болеют 7 тысяч человек
«В регионе выявлено 7 тысяч человек с диагнозом ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога», - сообщают в Роспотребнадзоре.
ГТРК Тверь 02:42
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль 04 ноября в 07:22
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика
Путин раскрыл задачи уникального оружия России
Президент России Владимир Путин заявил, что задачей нового российского оружия является гарантия безопасности страны в свете нарастающих для России угроз, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Политика
В британском МИД высмеяли заявления о вмешательстве РФ в дела Лондона
Глава МИД Великобритании указал на то, что доклад о «российском вмешательстве» не содержит какой-либо информации.
ГЛАС.RU 10:22
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:47
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Музыка
Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
РИА Новости 09:51
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Энергетика
Цена нефти превысила $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС вчера в 11:09
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04